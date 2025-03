VIDEO Titularul de la FCSB acuza arbitrajul dupa meciul cu Rapid: "Au fost multe faze impotriva noastra"

Articol de Adrian Duta, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat luni, 03 martie 2025, 10:40 / Actualizat luni, 03 martie 2025 11:53Mihai Popescu, fundasul central de la FCSB, a acuzat arbitrajul dupa remiza cu Rapid, scor 0-0.Mihai Popescu e de parere ca "centralul" Radu Petrescu a judecat fazele in favoarea Rapidului. Stoperul ros-albastrilor a fost insa multumit de rezultat, avand in vedere ca FCSB a jucat cu om in minus din minutul 36, cand Dawa a fost eliminat.Dawa, celalalt ... citește toată știrea