VIDEO Titularul lui Dinamo dezvaluie: "Am renuntat la 250.000 de euro" + "Asta e adevarata Universitatea"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 07 aprilie 2022, 12:18 / Actualizat joi, 07 aprilie 2022 12:57Atacantul Vlad Morar (28 de ani), ajuns in iarna la Dinamo, de la Gaz Metan, a vorbit in conferinta inainte de meciul contra celor de la FCU Craiova.Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video si foto pe GSP.ro si in direct pe LookSport, DigiSport si Orange Sport.Trecut de-a lungul carierei pe la la U Cluj, Petrolul, Beitar ... citeste toata stirea