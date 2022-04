VIDEO Toni Petrea dezvaluie ce apreciaza cel mai mult la Dan Petrescu: "Asta as lua de la el. Ati vazut ce s-a intamplat si in Europa"

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 11:21 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 12:03Toni Petrea (47 de ani), antrenorul de la FCSB, a dezvaluit ce apreciaza cel mai mult la Dan Petrescu (54), omologul sau de pe banca campioanei CFR Cluj.CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 si Look Sport +.In cadrul conferintei de presa in care a prefatat derby-ul cu CFR Cluj, Petrea a fost ... citeste toata stirea