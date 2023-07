Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 28 iulie 2023, 13:25 / Actualizat vineri, 28 iulie 2023 14:07Transferul lui Vlad Chiriches la FCSB, oficializat saptamana aceasta, continua sa genereze dezbateri de tot felul in Superliga. Oamenii de fotbal de la noi se intreaba daca stoperul de 33 de ani poate ridica nivelul echipei lui Gigi Becali, dar si daca fragilitatea sa fizica din ultimii ani ii va dauna in evolutii.Narcis Raducan, fost director sportiv la FCSB, considera ca mutarea verii in ... citeste toata stirea