VIDEO Triplul campion din Gruia, analiza punctuala despre CFR Cluj: "Doar el poate duce echipa pe primul loc"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 10 decembrie 2024, 11:51 / Actualizat marti, 10 decembrie 2024 12:54Cristi Bud, 39 de ani, triplu campion cu CFR Cluj, a comentat infrangerea suferita de "feroviari" in fata rivalei U Cluj, scor 2-3, in derby-ul Ardealului. Fostul atacant exclude varianta ca postul lui Dan Petrescu sa fie in pericol, desi patronul Ioan Varga era un car de nervi la finalul meciului de luni seara.In avantaj la pauza, CFR Cluj s-a "dezintegrat" in repriza secunda si a ... citește toată știrea