Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 05 iulie 2023, 15:11 / Actualizat miercuri, 05 iulie 2023 15:50Turul Romaniei va avea loc in perioada 4-10 septembrie si va aduna la start 25 de echipe si 150 de rutieri. Intrecerea debuteaza pe 4 septembrie la Suceava. In total, 935 de kilometri vor avea de parcurs rutierii in editia din acest an a Turului Romaniei.Ziua 1 va debuta la Suceava in acest an, apoi traseul va merge pe ruta Gura Humorului - Durau - Bicaz - Piatra ... citeste toata stirea