VIDEO U-BT Cluj-Napoca, o noua prestatie de gala in Champions League! Pas spre "sferturile" competitiei

Articol de GSP - Publicat luni, 07 februarie 2022, 22:32 / Actualizat luni, 07 februarie 2022 22:32U-BT Cluj-Napoca a castigat meciul cu belgienii de la Oostende, scor 86-75, din grupa K a Ligii Campionilor la baschet masculin, a treia competitie a Europei, dupa Euroliga si Eurocupa.Continua sezonul de exceptie al celor de la U-BT Cluj-Napoca. Elevii lui Mihai Silvasan sunt primii in competitia interna, cu 17 victorii in 17 partide, iar in Europa fac spectacol.U-BT Cluj-Napoca, victorie ... citeste toata stirea