video U Cluj, victorie dramatica in fata lui Hermannstadt * Ardelenii au jucat 30 de minute in 10 oameni

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 octombrie 2022, 16:55 / Actualizat sambata, 08 octombrie 2022 17:18Universitatea Cluj a castigat cu Hermannstadt, scor 1-0, in etapa #13 din SuperLiga.Toate rezultatele etapei #13Startul meciului i-a gasit pe clujeni in atac, cu Adrian Balan la butoane. Atacantul a primit o pasa in marginea careului, dar sutul sau a trecut la mare distanta de poarta. Biceanu a avut cea mai buna sansa de gol. A sutat napraznic de la 30 de metri, dar Iliev a reusit sa ... citeste toata stirea