VIDEO | U Craiova - Chindia 1-0. Gustavo a adus victoria oltenilor, Reghe a tremurat la ocaziile lui Dulca si Iacob

U Craiova a castigat cu 1-0 impotriva Chindiei, in Banie, dupa un gol marcat de Gustavo in minutul 28, in etapa 27-a din Liga 1.LIVE VIDEO Universitatea Craiova - Chindia Targoviste 1-0 (Gustavo 28) Echipele de start:U Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, Screciu, N. Bancu - Cimpanu, Al. Cretu, Mateiu, Gustavo - Markovic, BaiaramRezerve: D. Lazar - Vladoiu, A. Conte, Capatina, Ov. Bic, Nistor, Vina, Roguljic, A. Trica-BalaciChindia: D. Moldovan - Butean, Pitian, L. Iacob, Roumpoulakou - ... citeste toata stirea