VIDEO Ucraineanul Usyk l-a invins din nou pe Anthony Joshua! Scandal dupa meci: a aruncat centurile si a plecat din ring

Articol de GSP - Publicat duminica, 21 august 2022, 08:45 / Actualizat duminica, 21 august 2022 09:52Ucraineanul Oleksandr Usyk (35 de ani) este in continuare campion WBA, IBF, IBO, WBO si The Ring la categoria grea, dupa ce l-a invins din nou pe englezul Anthony Joshua (32 de ani).Intr-o lupta care a avut loc in Arabia Saudita, Usyk s-a impus dupa decizia arbitrilor, care au punctat 113-115, 115-113 si 116-112 in favoarea sa.Lupta a fost una echilibrata in primele runde, cu un plus ... citeste toata stirea