VIDEO Ultimul antrenor angajat in Superliga, la revenirea in Romania: "Nu gasesc ce-mi doresc eu"

Articol de Adrian Duta, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 10:34 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 11:16Leo Grozavu, noul antrenor de la FC Botosani, a oferit declaratii pe aeroport la revenirea din cantonamentul din Antalya. Ultimul antrenor angajat in Superliga a oferit motivul pentru care a semnat din nou cu echipa moldoveana.Leo Grozavu a ajuns in cantonamentul celor de la Botosani la doua zile dupa jucatori. El a fost numit in locul lui Liviu ... citește toată știrea