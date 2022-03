VIDEO Ultimul punct jucat de Barty in tenis * Cum a castigat finala Australian Open 2022

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 martie 2022, 09:31 / Actualizat miercuri, 23 martie 2022 10:17Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a anuntat azi ca se retrage din tenis, la scurt timp dupa ce a devenit campioana la ea acasa, castigand Australian Open 2022.Aflata pe locul 1 WTA de 114 saptamani si castigatoare a 3 turnee de Gran Slam, Barty a jucat 11 partide in acest an, castigandu-le pe toate. Ultima partida jucata a fost in finala Australian Open, pe 29 ianuarie, castigata cu 6-3-, ... citeste toata stirea