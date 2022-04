VIDEO Uluitor! Alcaraz a salvat mingea de meci a lui De Minaur cu o lovitura de pe alta planeta, apoi s-a calificat in finala la Barcelona

Articol de GSP - Publicat duminica, 24 aprilie 2022, 16:18 / Actualizat duminica, 24 aprilie 2022 16:21Carlos Alcaraz (11 ATP) a salvat doua mingi de meci si l-a invins pe Alex de Minaur (25 ATP) in semifinala de la Barcelona, scor 6-7(4), 7-6(4), 6-4.Alcaraz si De Minaur au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului, inceput sambata si incheiat astazi. Cei doi vitezisti ai circuitului ATP s-au intrecut in executii de exceptie.WTA STUTTGARTIga Swiatek matura tot in WTA! ... citeste toata stirea