VIDEO Un angajat al FRF dezvaluie reactiile din interiorul Federatiei la cazul "Mangia": "Voiam sa trimit declaratiile mamei la Gazzetta, dar mi-au spus ca parintii nu prezinta niciun pic de incredere"

Gabi Safta, jurnalist si angajat FRF in departamentul de Competitii Juniori, vine cu noi dezvaluiri in cazul Razvan Popa, dupa ce mama acestuia l-a acuzat pe Devis Mangia ca i-a hartuit sexual fiul. Luni, la GSP Live, mama lui Razvan Popa, fost jucator la CSU Craiova, a lansat acuzatii socante la adresa lui Devis Mangia, cel care a antrenat in Banie intre 2017 si 2019.