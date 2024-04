video Un antrenor din Superliga ataca sistemul competitional: "Nu e bine cum e facut campionatul. Nici acolo nu e sistemul asta"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 19:21 / Actualizat sambata, 20 aprilie 2024 19:24Poli Iasi a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-1, in runda cu numarul #5 din play-out-ul, iar la finalul meciului antrenorul Tony da Silva a criticat modul in care e organizata Superliga.Poli Iasi a urcat pe loc de baraj dupa ce portughezul a obtinut prima victorie pe banca echipei din Copou, din 3 meciuri.VOLUNTARI"Copilul" noului antrenor si-a ingenuncheat echipa in 4 zile * 3 ... citește toată știrea