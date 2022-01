VIDEO Un fotbalist "inscris la doua facultati" vine sa lupte pentru play-off: "Gata, al meu esti! Vii acum, iar la anul *zbori*"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 ianuarie 2022, 11:19 / Actualizat vineri, 21 ianuarie 2022 12:42Valeriu Iftime spune ca transferul lui Bogdan Racovitan (21 de ani) in Polonia este "80% facut". Patronul de la FC Botosani i-a gasit deja inlocuitor stoperului, un fundas "inscris la doua facultati".Valeriu Iftime a dezvaluit ca transferul lui Bogdan Racovitan in Polonia este, in mare parte, rezolvat. De serviciile tanarului fundas central sunt interesati cei de la Rakow, care, din ... citeste toata stirea