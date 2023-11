Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 19:35 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 19:35Adam Silver, comisarul NBA, ia in calcul sa invite o franciza din Mexic in competitie, intr-un viitor apropiat.Intr-un dialog purtat cu reporterii NBC Sports, imediat dupa meciul dintre Boston Celtics si New York Knicks, scor 114-98, Adam Silver, seful NBA, a fost intrebat daca in planuri intra si o posibila extindere in afara granitelor Statelor Unite ale Americii.NBA ia in ... citeste toata stirea