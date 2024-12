VIDEO Unde si-a facut aparitia Octavian Popescu de Sarbatori, dupa ce Toma i-a luat locul de titular la FCSB

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 27 decembrie 2024, 14:03 / Actualizat vineri, 27 decembrie 2024 14:20Octavian Popescu (22 de ani), aripa stanga de la FCSB, trage tare in aceasta perioada pentru a reveni in forta pe terenul de fotbal.Octavian Popescu a suferit o accidentare la calcai in meciul cu U Cluj, scor 2-1, din runda cu numarul #16 din Superliga. Astfel, fotbalistul a ratat ultimele 10 meciuri ale echipei campioane din anul 2024.Initial, Alexandru Musi, jucator ... citește toată știrea