Articol de Ioana Mihalcea - Publicat vineri, 12 mai 2023, 17:09 / Actualizat vineri, 12 mai 2023 18:43Unirea Dej a obtinut cu Gloria Buzau prima victorie din play-off, 1-0 (Alex Pop, din penalty, in minutul 65). Antrenorul Dragos Militaru este multumit de evolutia elevilor sai in aceasta faza a sezonului si spera ca vor obtine locul de baraj pentru care lupta in ultimele doua etape.Ardelenii sunt la mana lor: daca inving Poli Iasi acasa si Otelul Galati in deplasare, vor juca barajul. ... citeste toata stirea