VIDEO Usyk, cel mai fioros "greu" al Ucrainei, paraseste tara si provoaca un scandal * "Opreste-te, nenorocitule!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 martie 2022, 10:36 / Actualizat miercuri, 23 martie 2022 10:48Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk (35 de ani) a primit acceptul de a parasi Ucraina, in ciuda legii martiale aflate in vigoare, pentru a pregati meciul cu Anthony Joshua (32 de ani), din luna iunie.Oleksandr Usyk, campion olimpic la box in 2012, la Londra, a facut pasul spre profesionisti un an mai tarziu. Din acel moment si-a spulberat toti adversarii, 19 victorii in 19 meciuri, fiind ... citeste toata stirea