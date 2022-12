VIDEO UTA - RAPID 1-1. Frustrare la Arad: gol in al saptelea minut al prelungirilor! Clasamentul in Superliga

Articol de Eduard Apostol, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat duminica, 18 decembrie 2022, 22:37 / Actualizat duminica, 18 decembrie 2022 23:05UTA si Rapid au incheiat la egalitate, scor 1-1, singurul meci al zilei din Liga 1. Aradenii au avut victoria in "buzunar", dar au comis un penalty copilaresc in prelungiri. Dugandzic n-a iertat "Batrana Doamna", a transformat de la punctul cu var si le-a adus un punct giulestenilor in al saptelea minut al prelungirilor. Aradenii conduceau din minutul 40, ... citeste toata stirea