Articol de Daniel Grigore, Catalin Stroia - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 17:54 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 19:11Murat Yakin (49 de ani), selectionerul Elvetiei, a fost intrebat la conferinta de presa premergatoare meciului cu Romania(marti, ora 21:45) daca si-ar dori sa-i infrunte pe "tricolori" si la Campionatul European din 2024.In grupa de calificare la EURO, Elvetia si Romania au remizat in tur, in Esara Cantoanelor, scor 2-2, in timp ce duelul retur va avea loc marti ... citeste toata stirea