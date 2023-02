VIDEO Valeriu Iftime stie de ce Marius Croitoru nu are rezultate la FC Arges, club ajuns la retrogradare: "De asta ii e greu la Pitesti"

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 08:54 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 10:29Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, a vorbit, in direct la GSP Live, despre motivele pentru care Marius Croitoru, fostul sau angajat, nu reuseste sa aiba rezultate la FC Arges, club care "tremura" pentru supravietuirea in Superliga.Foarte bun la Botosani timp de trei sezoane, Marius Croitoru nu reuseste sa-si mai aplice nicaieri cu succes reteta care i-a adus succes in ... citeste toata stirea