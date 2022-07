VIDEO Varga il vrea pe Mutu la CFR * Prima reactie a "Briliantului": "Se stie ce relatie avem"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat joi, 14 iulie 2022, 15:29 / Actualizat joi, 14 iulie 2022 15:49Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre interesul lui Nelu Varga de a-l aduce la CFR Cluj, in locul lui Dan Petrescu.CFR Cluj - Rapid se joaca sambata, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Orange Sport, Prima Sport 1 si DigiSportPatronul lui CFR Cluj ia in calcul demiterea lui Dan Petrescu dupa eliminarea din preliminariile Champions League. Dupa ce Mirel ... citeste toata stirea