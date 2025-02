VIDEO Verdictul lui Marius Sumudica, dupa debutul lui David Ankeye la Rapid * Primele concluzii despre nigerian

Articol de Remus Dinu, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 08:00 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 09:39David Ankeye, ultimul transfer al Rapidului, a debutat, marti seara, in victoria giulestenilor cu Unirea Slobozia, scor 2-1. Nigerianul a avut la dispozitie o repriza pentru a-i impresiona pe suporteri, insa prestatia sa n-a excelat in niciun moment. Marius Sumudica l-a aparat la finalul meciului, fiind de parere ca africanul are nevoie de ... citește toată știrea