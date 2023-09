Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 18:35 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 18:45Vlad Mihai Toma, un mijlocas central in varsta de 16 ani, va fi in lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Farul din runda #9 a Superligii.Farul - FCSB se joaca duminica, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1Toma e un pusti talentat de la academia FCSB, "decar" si capitan la Romania U17. Mihai Stoica, managerul ... citeste toata stirea