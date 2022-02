VIDEO Vlad Achim, speriat de un moment din derby-ul Craiovei "Se putea intampla o tragedie"

Articol de Vlad Nedelea, Cristi Rosu (video) - Publicat luni, 14 februarie 2022 23:32 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 00:33CS Universitatea Craiova a castigat derby-ul cu rivala FCU Craiova, scor 2-0. Vlad Achim (32 de ani) s-a speriat de artificiile lansate in prima repriza, chiar in interiorul arenei "Ion Oblemenco"."Am luat primul gol pe o neatentie, au executat repede cornerul. Ne-am organizat destul de greu. Am incercat sa echilibram jocul, dar am avut probleme pe faza de atac. ... citeste toata stirea