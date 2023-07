Articol de Catalin Stroia - Publicat vineri, 28 iulie 2023, 14:37 / Actualizat vineri, 28 iulie 2023 16:28Vlad Chiriches, abia transferat de FCSB, a sustinut, vineri, prima sa conferinta de presa de la revenirea la clubul de suflet.Fundasul central in varsta de 33 de ani a vorbit despre rationamentul din spatele deciziei de a reveni in Romania, le-a raspuns pe un ton acid contestatarilor sai si a transmis un mesaj de actualitate: "FCSB trebuie sa joace in Ghencea!".Vlad Chiriches: "Vad ca ... citeste toata stirea