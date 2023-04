Articol de Catalin Stroia - Publicat miercuri, 26 aprilie 2023 20:28 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 00:33Cu cateva zile inainte de o decizie definitiva in privinta licentei, Vlad Iacob, administratorul special al clubului Dinamo, a dat semne ca lucrurile merg pe directia potrivita si ca echipa va primi aprobarea.La iesirea din cadrul Adunarii Generale a FRF, Vlad Iacob a tinut sa le transmita un mesaj fanilor in cazul in care echipa va ajunge la baraj.DinamoTribunalul a anuntat cand ... citeste toata stirea