VIDEO Voluntari si-a adus fundas din Argentina * Jucatorul se lauda cu 3 interventii de exceptie la ultima echipa

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 17:46 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 18:17FC Voluntari a anuntat transferul Cristian Paz (27 de ani), un fundas central care a jucat ultima data la CD Moron, in liga a doua din Argentina."Bun venit in familia FC Voluntari, Cristian Paz! FC Voluntari anunta ca a semnat un contract cu jucatorul Cristian Paz. El este un fundas central argentinian, in varsta de 27 de ani, care a mai evoluat pana acum in cariera sa la formatiile ... citeste toata stirea