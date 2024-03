VIDEO Wozniacki a castigat duelul mamelor contra lui Kerber la Indian Wells si si-a fixat o intalnire a generatiilor cu Iga Swiatek * Daneza s-a apropiat de Simona Halep intr-un clasament inedit

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 16:30 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 16:59Caroline Wozniacki, 33 de ani, s-a calificat in primul ei sfert de finala din 2020 incoace, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-2 de Angelique Kerber in turneul WTA 1000 de la intr-o infruntare a mamelor si a fostilor lideri WTA.A fost a 16-a intalnire in circuitul WTA dintre Caroline Wozniacki, 33 de ani, si Angelique Kerber, 36, miza fiind calificarea intre primele 8 jucatoare pe tabloul ... citește toată știrea