VIDEO Zeljko Kopic, inainte de Slobozia - Dinamo: "Unirea a transferat un fotbalist de calitate, il stiu!"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 05:31
Articol de Andrei Furniga (video), Romeo Ene, Carmen Dumitru - Publicat joi, 02 octombrie 2025 14:12 / Actualizat joi, 02 octombrie 2025 14:38
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a sustinut conferinta de presa premergatoare duelului din deplasare cu Unirea Slobozia, in etapa 12 din Superliga. Partida are loc vineri, 3 octombrie, de la 20:30, la Clinceni.
Dinamovistii sunt pe locul 5 in Superliga, cu 20 de puncte dupa primele 11 etape, la 4 de liderul Universitatea Craiova. De ...citește toată știrea

