VIDEO Ziua in care FCSB si-a urat limitele * Ce s-a intamplat ultima data cand Dan Petrescu a condus-o din umbra pe CFR Cluj

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 14:41 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 14:43CFR Cluj si FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la 21:00, in meciul care poate insemna finalul luptei la titlu in Superliga. Ramasi fara antrenor dupa demisia lui Adrian Mutu, ardelenii ii vor avea pe banca pe interimarii Francisc Dican si Ovidiu Hoban, insa tot mai multe surse spun ca Dan Petrescu controleaza deja, din umbra, totul la echipa.Inca neanuntat de catre feroviari, ... citește toată știrea