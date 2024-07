Viitorul Curita, dubla lovitura de imagine! Ioan Sdrobis e noul director tehnic, iar Ovidiu Dananae a fost numit antrenor principal

Viitorul Curita face schimbari la nivelul bancii tehnice si la nivelul conducerii, dupa ce a terminat sezonul trecut al Ligii 3 pe locul 2 in play-out-ul Seriei 5, sub AFC Odorheiu Secuiesc.Clubul din judetul Bacau, care se autointituleaza Viitorul Onesti, a anuntat un nou director tehnic, dar si un nou antrenor principal.Nume importante aduse de formatia din liga a treia, director tehnic fiind de acum Ioan Sdrobis (78 de ani, foto principal, in rosu), iar antrenor principal Ovidiu Dananae ... citește toată știrea