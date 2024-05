Viitorul lui CSA Steaua, in maini sigure! Seniorii se chinuie in campionat, juniorii tin steagul sus in Cupa

Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 26 februarie 2024, 11:26 / Actualizat luni, 26 februarie 2024 11:44Daca, in Liga 2, CSA Steaua are mari emotii pentru a prinde play-off-ul, in schimb, la echipele de juniori si de tineret lucrurile stau mult mai bine.In primul joc oficial din 2024, formatia condusa de Daniel Oprita a pierdut fara drept de apel cu CSM Resita, in deplasare, cu 3-1.DINAMOIntalnire decisiva la Dinamo! Nu vrea sa fie de decor, ci sa fie ascultatCSA Steaua se ... citește toată știrea