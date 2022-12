Viitorul Pandurii nu va mai juca pe Stadionul "Municipal - Tudor Vladimirescu"! Arena din Targu Jiu a preluat numele unei campioane olimpice. "Am ales cel mai performant sportiv pe care l-a dat judetul Gorj in ultimii 100 de ani"

Incepand de luni, Stadionul "Municipal - Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu si-a schimbat denumirea in Stadionul "Municipal - Constantina Dita".Decizia Consiliului Local al municipiului de pe malul Jiului vine ca o recunoastere a performantelor sportive obtinute de atleta originara din comuna gorjeana Turburea. In anul 2008, pe cand era legitimata la Dinamo Bucuresti, aceasta cucererea, la Beijing, medalia olimpica in proba de maraton."Din acest moment, Stadionul Municipal - Tudor Vladimirescu ... citeste toata stirea