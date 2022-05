Vinde saorma in Bucuresti * Fara echipa de 4 luni, fostul coordonator de joc al lui Dinamo din 2012 s-a reorientat

Articol de Iulian Cuibar - Publicat miercuri, 04 mai 2022, 09:15 / Actualizat miercuri, 04 mai 2022 09:35Fara echipa de 4 luni, fostul dinamovist Elis Bakaj face bani cu doua saormerii cumparate in Bucuresti, una in Pipera, alta in Titan.Daca fotbal nu e, atunci saorma! Ajuns la 34 de ani, albanezul Elis Bakaj, fostul mijlocas al lui Dinamo, s-a orientat repede cand a vazut ca nu mai are cautare pe piata.In ianuarie, dupa despartirea de Rukh Brest, el a revenit in Bucuresti, unde s-a ... citeste toata stirea