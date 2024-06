Vine Mino Sota la Dinamo? Zeljko Kopic a facut anuntul: "Vom lua o decizie zilele viitoare"

Articol de Cezar Titor - Publicat miercuri, 26 iunie 2024, 09:09 / Actualizat miercuri, 26 iunie 2024 09:11Dupa salvarea in extremis de la retrogradare, Zeljko Kopic a fost reconfirmat in postura de A1 al "cainilor", avand misiunea de a fi "arhitectul" unei reconstructii care sa salveze pe Dinamo din transeele mediocritatii din ultimele sezoane.Croatul a discutat despre viitoarele mutari ale formatiei in alb si rosu, inclusiv despre prelungirea contractului lui Razvan Patriche, plecarea lui ... citește toată știrea