Viorel Moldovan a dezvaluit care este jucatorul lui preferat de la Rapid: "Nu va ascund, este febletea mea!"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 24 septembrie 2024, 17:49 / Actualizat marti, 24 septembrie 2024 17:58Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele de la Rapid, a declarat ca Rares Pop (19), cel care a adus victoria giulestenilor in meciul cu Unirea Slobozia, scor 2-1, este febletea lui.Viorel Moldovan a fost intrebat cand vor putea fi vazuti pe teren Clinton N'jie si Aaron Boupendza, cele mai importante nume venite in Giulesti in aceasta vara. Presedintele clubului a transmis ca ... citește toată știrea