Viorel Moldovan a reactionat in cazul Boupendza: "Atitudinea asta nu e normala"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 16:23 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 16:30Viorel Moldovan, presedintele Rapidului, a oferit o reactie vehementa pe fondul incidentelor care s-au petrecut la club in cantonamentul din Dubai.Initial, prima problema a Rapidului a fost ca N'Jie nu a primit viza si nu a putut merge in cantonament. La intoarcere, GSP a anuntat in exclusivitate ca Pascanu a ramas in Dubai, dupa ce si-a uitat pasaportul in bagajul de cala. Mai apoi, ... citește toată știrea