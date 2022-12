Viorel Moldovan, critici pentru un jucator de la CSU Craiova: "E foarte gras! Fa sacrificii, baiatule" * Panduru, replica geniala

Articol de GSP - Publicat marti, 13 decembrie 2022, 10:20 / Actualizat marti, 13 decembrie 2022 11:28Dupa CS Mioveni - CSU Craiova 0-1, Viorel Moldovan s-a luat luat de Jovan Markovic, atacantul oltenilor.Fostul international a comentat prestatia avuta de varful de 21 de ani in acest sezon si a criticat fizicul acestuia, considerand ca are kilograme in plus.INVESTIGAEsIE GSPCat va mai bateti joc!? * INCREDIBIL: Noua Polivalenta a Bucurestiului e blocata de birocratie! De 3 ani si ... citeste toata stirea