Viorel Moldovan vorbeste despre punctul nevralgic al echipei lui Becali: "Pentru FCSB vrei altceva"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 12 februarie 2024, 06:42 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 07:04Fostul international Viorel Moldovan considera ca lui FCSB ii lipseste un "varf" veritabil si regreta plecarea lui Andrea Compagno in China.FCSB a invins-o pe Sepsi cu 1-0 si isi tine la distanta rivalele la titlu. Liderul are 9 puncte in fata Rapidului, 12 in fata CFR-ului. Fostul international Viorel Moldovan atrage insa atentia asupra unei probleme pe care echipa lui Gigi ... citește toată știrea