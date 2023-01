Viorel Tanase, fost "principal" in acte la FCSB, a preluat o echipa din Liga 3! Obiectivul trasat

Viitorul Ianca, echipa clasata in partea a doua a ierarhiei din Seria 2 a Ligii 3, are un nou antrenor principal.Conducerea l-a numit in functie pe Viorel Tanase (52 de ani), care ultima data a fost antrenor principal in acte la FCSB, in practica "secund", in mandatul lui Nicolae Dica.Viorel Tanase, fost "principal" in acte la FCSB, la Viitorul IancaViorel Tanase i-a luat locul lui Adrian Baldovin astfel, care fusese numit in functie in luna iunie a anului 2022, inainte de startul ... citeste toata stirea