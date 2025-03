Vis interzis * Jaqueline Cristian, eliminata in turul 3 la Indian Wells de numarul 6 WTA

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 11 martie 2025, 09:02 / Actualizat marti, 11 martie 2025 09:15Jaqueline Cristian (26 de ani, 79 WTA) a fost eliminata in turul 3 la Indian Wells de Jasmine Paolini (29 de ani, 6 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6, dupa doua ore si 24 de minute de joc. Sportiva din Romania a condus cu break in decisiv, insa s-a pierdut pe final de meci si a ratat victoria.Cristian se afla fata in fata cu cea mai importanta performanta a carierei, in cazul in care ar fi trecut de ... citește toată știrea