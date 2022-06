Vlad Chiriches admite ca se gandeste la retragerea din nationala: "Suport orice, dar pana la asta!"

Articol de GSP - Publicat marti, 14 iunie 2022 23:53 / Actualizat miercuri, 15 iunie 2022 00:05Romania a pierdut rusinos meciul cu Muntenegru, scor 0-3. Vlad Chiriches, capitanul primei reprezentative, admite ca a luat in calcul retragerea de la nationala, imediat dupa meciul tur cu Muntenegru."E un moment trist pentru echipa nationala. Am facut un joc slab, e un moment greu, e si finalul asta de sezon. Ne pare rau ca nu am facut mai mult, nu ne-am ridicat la asteptarile tuturor. Imi pare ... citeste toata stirea