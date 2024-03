Vlad Chiriches, titular direct in derby-ul cu Rapid? * Raspunsul clar al lui Elias Charalambous: "Da, sunt sanse"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 16:01 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 16:01Vlad Chiriches (34 de ani) a revenit in lotul lui FCSB la meciul din etapa trecuta, 1-0 cu Petrolul. Fundasul central a jucat ultima data pe 28 august 2023, in infrangerea echipei sale cu UTA Arad, scor 1-2. Chiriches a suferit atunci o ruptura musculara in minutul 73 al meciului.Antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous (43 de ani), a prefatat derby-ul cu Rapid din ultima etapa a ... citește toată știrea