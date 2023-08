Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 12 august 2023, 19:55 / Actualizat sambata, 12 august 2023 21:03Vlad Dascalu (25 de ani) a concurat, sambata, la moutain-bike in proba de cross-country olimpic (XCO) si s-a clasat pe pozitia cincea.Campion european in aceasta proba, Vlad Dascalu s-a clasat pe pozitia a cincea la Campionatele Mondiale care au avut loc in Scotia. Traseul pe care a evoluat romanul in varsta de 25 de ani a fost amenajat in padurea Glentress, situata la 30 de km de ... citeste toata stirea