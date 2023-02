Vlad Iacob: "Suporterii nu-si vor cere banii inapoi de la potentialii investitori" + Ce spune despre venirea lui Lupescu la Dinamo

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 09 februarie 2023, 20:49 / Actualizat joi, 09 februarie 2023 21:12Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre felul in care au fost cheltuiti banii suporterilor, prin Programul DDB, si a atins si subiectul Ionut Lupescu, fostul fotbalist fiind provocat de fanii dinamovisti sa vina in club si sa ajute, din postura de director executiv."Un raport de audit are anumite costuri, noi incercam sa taiem costurile. Din cate stiu, ... citeste toata stirea