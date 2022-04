Vladimir Klitschko ar putea reveni in ring cand se va termina razboiul din Ucraina: "Vreau sa dobor un record"

Articol de GSP - Publicat luni, 25 aprilie 2022, 18:08 / Actualizat luni, 25 aprilie 2022 18:31Vladimir Klitschko (46 de ani), fost campion mondial la categoria grea, se gandeste sa revina in ringul de box dupa ce razboiul din Ucraina se va termina.Ucraineanul, care lupta alaturi de fratele sau, Vitali, in razboiul dintre Ucraina si Rusia, a dezvaluit ca ia in calcul revenirea in box pentru a-i dobori recordul lui George Foreman, cel care la 45 de ani a castigat titlul mondial la ... citeste toata stirea