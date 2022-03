In contextul in care FCSB ar putea transfera jucatori de la Sahtior si Dinamo Kiev, Andrei Vochin a oferit, la Telekom Sport, o reactie savuroasa in legatura cu acest subiect. Consilierul presedintelui FRF se teme ca nu cumva acestia sa faca o repriza mai proasta si sa fie schimbati la pauza de Gigi Becali.Vochin, savuros despre posibilitatea ca FCSB sa ia jucatori de la Dinamo Kiev si Sahtior: "Sa nu cumva sa faca o repriza mai proasta si sa-i schimbe patronul la pauza" | EXCLUSIV Gigi Becali ... citeste toata stirea